Finanziamenti Regionali | Wwf Contesta Assegnazione Fondi per la Caccia a Scapito del Centro Recupero

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'Aquila - Il Wwf Abruzzo ha espresso forte dissenso riguardo alla recentedidestinati allaanziché alFauna Selvatica. Secondo quanto riportato sul Bollettino Regionale delle Disposizioni finanziarie per il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo, diversi enti e associazioni venatorie hanno ottenuto contributi a fondo perduto per un totale di 115.000 euro. Questa decisione ha destato critiche in quanto ilFauna Selvatica non ha ricevuto alcun finanziamento, nonostante due normativeprevedano un supporto annuale per tale struttura. Il Wwf Abruzzo ha evidenziato le cifre assegnate alle associazioni venatorie della regione, tra cui ...

