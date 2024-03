(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Al via. Non più solo un salone, ma soprattutto un'esperienza. Dall’8 al 10 marzo a Fieratorna(padd 3-4-5-6) con la scommessa, dopo 4 anni di stop, di coinvolgere gli appassionati di moto a tutto tondo, innanzitutto facendoli andare in moto. Esperienze (di guida ma non solo), interazione, formazione

Bari, al via Enoliexpo 2024: la fiera internazionale del vino e dell’olio: Al via Enoliexpo, la fiera internazionale dedicata ai macchinari delle filiere dell’olio e del vino. 200 espositori tra aziende produttive di tecnologie, macchinari e attrezzature, 18mila metri ...trmtv

Lidl fa un passo avanti nella logistica, ora anche trasporto terrestre: La merce arriva via nave al porto di Koper (Slovenia) e prosegue in treno per l'Austria. Da qui, su gomma, per le altre destinazioni europee ...myfruit

Fiere: al via Motodays 2024 a Roma: Al via Motodays 2024. Non più solo un salone, ma soprattutto un'esperienza. Dall’8 al 10 marzo a Fiera Roma torna Motodays (padd 3-4-5-6) con la scommessa, dopo 4 anni di stop, di coinvolgere gli appa ...adnkronos