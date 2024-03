Fiere | al via Motodays 2024 a Roma

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ritorna dopo 4 anni di stop Al via. Non più solo un salone, ma soprattutto un'esperienza. Dall’8 al 10 marzo a Fieratorna(padd 3-4-5-6) con la scommessa, dopo 4 anni di stop, di coinvolgere gli appassionati di moto a tutto tondo, innanzitutto facendoli andare in moto. Esperienze (di guida ma

(Adnkronos) – Al via Motodays 2024 . Non più solo un salone, ma soprattutto un'esperienza. Dall’8 al 10 marzo a Fiera Roma torna Motodays (padd 3-4-5-6) con la ... (periodicodaily)

Bari, al via Enoliexpo 2024: la fiera internazionale del vino e dell’olio: Una tre giorni a Bari dedicata ai settori olivicolo-oleario e viticolo-enologico e rivolta ai produttori di questi due segmenti strategici dell’agroalimentare. Al via Enoliexpo, la fiera internazional ...trmtv

Foro Boario tutto rinnovato. Ecco cosa cambierà: BORGO SAN LORENZO - Emergono interessanti elementi in merito ai lavori di riqualificazione dell'area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo, che inizieranno la prossima estate (articolo qui). Un interve ...ilfilo

Lidl fa un passo avanti nella logistica, ora anche trasporto terrestre: La merce arriva via nave al porto di Koper (Slovenia) e prosegue in treno per l'Austria. Da qui, su gomma, per le altre destinazioni europee ...myfruit