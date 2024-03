Fiamma Nirenstein | «Gli ebrei sono al centro del mirino»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Parla, autrice di un saggio lucido e crudo sulla tragedia del 7 ottobre. «L’Occidente non vuol vedere come Hamas ha nazificato Gaza, con i bambini cresciuti per diventare terroristi». In Italia, dice: «I ragazziideologizzati e convinti che i palestinesi siano soltanto vittime». E sull’idea del doppio Stato: «Sarà possibile quando chi vuole esistere solo per attaccare Israele capirà che è una follia». «Mai più». È uscito un libro che somiglia a un grido. E non è quello lirico che si avverte ogni anno al Binario 21 di Milano tra fiaccole e lacrime retoriche, ma quello definitivo, intriso di sangue e polvere che si avverte nell’aria di Gerusalemme per dimostrare che «glinon si difendono solo da morti». L’urlo esce, potente, dalle pagine di 7 Ottobre 2023 - Israele brucia (editore Giubilei ...