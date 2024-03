Fiabe nella Rocca Picnic | Caccia al Tesoro Botanico a Rocca di Lonato del Garda

(Di giovedì 7 marzo 2024) Comunicato Stampa: Divertimento assicurato per tutta la famigliasplendida cornice della quattrocentescadidel(Brescia), che domina dall’alto di un colle il bacino del basso lago. Pasquetta, si sa, è una festa tradizionalmente riservata aiall’aperto, ai giochi, alla famiglia. E così il 1° aprile, laspalancherà i battenti per tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata spensierata nell’aria frizzante della primavera. I grandi spazi verdi racchiusi all’interno delle antiche mura saranno a disposizione di chi vorrà fare unsul prato, rilassarsi sdraiato sull’erba, ...

