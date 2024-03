Fettamisù | collagene da bere e video in romanesco | 10 cose social-gastronomiche di cui non se ne può più

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 7 marzo 2024) Siamo stanchi dei reel tutti uguali che ci bombardano suiogni giorno. Siamo stanchi di nutrizionisti con diete prodigiose, ricette asmr, digiuno intermittente, quanto dei miracoli che il pilates al muro può fare in 28 giorni. E per una volta siamo anche d’accordo con Benedetta Rossi che sostiene di vedere suipersone che pronunciano le stesse frasi e produconoomologati. Aprire Instagram e TikTok , ormai, è come accendere il televisore e fare zapping fra un film, un programma di cultura (forse!), la televendita di batteria di pentole di qualche canale regionale recondito, e i corteggiamenti fra uomini palestrati e donne patinate. Eppure, lo scroll suiè diventato uno spolliciare ossessivo e irrefrenabile che coinvolge tutti: si passano minuti, se non ore, con gli occhi sbarrati e le orecchie ...