Festa della Donna | la storia vera e le fake news sulla sua origine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per molto tempo lae lalegata alla ricorrenza sono state legate a un presunto incendio scoppiato in una fabbrica di New York, negli Stati Uniti, dove persero la vita 129 donne. In realtà non è andata così e oggi possiamo ricostruire con chiarezza le tappe storiche e smentire quelle che sono alcunecircolate sull’argomento. Spring Mimosa flowers. Mimosa on blu background, concept of spring season. symbol of 8 March, happy women's day. selective focus. copy space. acacia dealbata Le date: 1908 Lae laGiornata Internazionale, quale è poi diventata la data dell’8 marzo, celebrata ancora oggi, risale al 1907. In quell’anno, ad agosto, ...