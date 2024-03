Festa della Donna | gli appuntamenti nei musei civici di Roma

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Anche quest’annoCapitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali organizza una serie di attività in occasioneGiornata Internazionale. Tra visite, itinerari e percorsi a tema, tanti gli eventi in programma fino a sabato 9 marzo neie lungo le vie di, dedicati al mondo femminile e ad alcune grandi protagonistevita culturale e sociale cittadina di ieri e di oggi. Due gli eventi speciali pensati per questa Giornata. Alle ore 15 presso la Pinacoteca deiCapitolini sarà presentato “Donne in Pinacoteca” un progetto multimediale di “audioguida”, a curaSovrintendenza Capitolina, dove arte, storia e tecnologia si ...

