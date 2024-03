Ferrovia a mezzo servizio. Ecco un autobus diretto da Paderno d'Adda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lunedì parte il bus daper Bergamo. Non effettua fermate. Parte alle 6.45 e arriva alle 7.40. Ad annunciare la nuova corsa, con due pullman, è il prefetto di LSergio Pomponio (nella foto). La soluzione consentirà di limitare gli studenti che frequentano le superiori a Bergamo: la linearia Milano-Bergamo via Carnate, che passa da, è interrotta per il raddoppio tra Ponte San Pietro e Bergamo per i prossimi tre anni. A fine mese inoltre la corsa in treno delle 6.49 verrà implementata con due treni Caravaggio, più moderni e capienti. "Una risposta ai disagi", spiega l’assessore lombardo a Trasporti e Mobilità Franco Lucente. Per gli studenti di Calolziocorte che viaggiavano sulla linea L-Bergamo, interrotta tra Ponte e ...