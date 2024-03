Femminicidio Tramontano | l’altra donna di Impagnatiello avvisò Giulia | “Salvati tu e il bambino…”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nell’aula del tribunale di Milano è risuonata, stamane, per la prima volta, la voce diuccisa con 37 coltellate dall’ex compagno Alessandro. Gli audio sono quelli delle conversazioni tradell’imputato che si confessano le bugie dell’ex barman. Poi, coperta da un pannello, ha parlato, la cosiddetta “amante” di Alessandro, che ha raccontato del “rapporto” che si stava creando con “Ti prego, appena puoitu e il tuo”. È uno dei messaggi che nel pomeriggio del 27 maggio del 2023, si scambiano le due donne di Alessandro, a processo per l’omicidio della ...

