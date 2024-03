Femminicidi | pubblicato il nuovo report | 120 donne uccise nel 2023

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) . La metà dei delitti cono commessi da compagni o ex Alla vigilia della Festa della donna, il Viminale hail“8 marzo. Giornata internazionale dei diritti della donna.vittime di violenza“, del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale, Ufficio a composizione interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. Nel documento vengono analizzati, come dati preliminari e fondamentali anche quei reati “spia” o “reati sentinella”, «ovvero a quei delitti che sono ritenuti i possibili indicatori di una violenza di genere, in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna: sono ritenuti tali gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi e le violenze sessuali». In particolare, «si ...