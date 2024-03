Fedez | parla il medico che lo ha operato per il tumore | “Gli avevo detto di non farlo | era un patto”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Ha violato unche avevamo”.il chirurgo di. Massimo Falconi torna, dopo il documentario e non solo, are dell’operazione a cui ha sottoposto il famoso rapper milanese. Il, in una lunga intervista a Oggi, ha raccontato diversi fatti che fino a dora sono rimasti celati nell’ombra della riservatezza. Sembra infatti che anche la moglie delfosse malata quandoscoprì di avere unal pancreas. >> “Hache se ne va”. Chiara Ferragni e, decisione presa: l’ultima scoperta sulla crisi Anche la donna era stata colpita dallo stesso cancro dell’artista. Purtroppo però lei non ce l’ha fatta: “Abbiamo sperato fino all’ultimo che lei fosse tra i fortunati che ce ...