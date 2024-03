Fedez difende Chiara Ferragni per la copertina dell’Espresso | l’attacco al giornale e l’insulto con un suo vecchio brano – Il video

(Di giovedì 7 marzo 2024) C’ètra i più duri ad attaccare il settimanale L’Espresso, che scelto di mettere innelle sembianze di Joker. Nelle sue storie su Instagram, il rapper scrive taggando la rivista: «A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia». Sullo sfondopubblica la foto del nuovo editore, Donato Ammaturo, presidente del Gruppo Ludoil Energy, truccato proprio da Joker, così com’è stato fatto con. In sottofondo,carica ancora di più, mettendo un pezzo del suocon J-Ax «Pieno di stronzi». Un titolo che lascia poco spazio alle interpretazioni. Leggi anche: Il ricordo del chirurgo che ha ...

