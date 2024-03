Federica Pellegrini sui primi giorni con Matilde | “La maternità non è una passeggiata”

(Di giovedì 7 marzo 2024)torna a parlare di. In alcune storie Instagram, la neomamma ha risposto alle domande dei follower sulle prime settimane insieme alla piccola. Approfittando di un momento di riposo durante un pisolino della neonata, avuta il 3 gennaio 2024 insieme al marito Matteo Giunta, la campionessa ha soddisfatto alcune curiosità dei fan. Alla domanda su come stessero andando i suoida mamma, la campionessa ha risposto: “Non è una”. E poi: “La devi vivere per capire”. Un cambiamento che la nuotatrice ha definito “Quasi devastante da quanto è potente”. Parlando invece di allattamento, l’ex campionessa ha dichiarato: “Per fortunaè stata bravissima da subito… comunque è tosta più che altro ...

