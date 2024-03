Federica Panicucci su Rete 4 per rimuoverla da Mattino 5 News?

(Di giovedì 7 marzo 2024) Da lunedì al venerdì alle ore 10:55, a partire dall'11 marzo prossimo,su4 conduceQuattro insieme a Roberto Poletti. Si tratta di uno spin-off diCinque, a sua volta spin-off diCinque, giunto alla sua quinta edizione in onda su Canale 5. "Io e te abbiamo un appuntamento da lunedì prossimo. Alle 10.55 su4 racconteremo la cronaca, l'attualità. Sarà una trasmissione che farà compagnia ai telespettatori di4, un viaggio che io efaremo insieme": così Roberto Poletti, giornalista ed ex conduttore di UnoMattina, ha commentato la nuova avventura televisiva accanto a. Secondo le voci che si ...

