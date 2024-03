Febbre da Biopic | il grande business dei film sulle popstar

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il regista Sam Mendes girerà quattro episodi, ognuno dedicato a un membro dei Beatles. Ridley Scott racconterà i Bee Gees. E poi sono in arrivo le vite di Bob Marley, Kiss e Brian Eno. Ecco perché piacciono a boomer e millennials. E sbancano al botteghino. Sono uno dei generi di maggior successo del cinema mondiale i music. Le storie e le vite degli artisti che hanno scritto la storia della musica funzionano sulschermo e riempiono le sale. Attirano boomer e millennials in egual misura, e già questa è una notizia, in un’epoca in cui la musica per teenager risulta ostica e inascoltabile per la maggior parte degli ultra 40enni Il reggae non è certo il suono che oggi da tendenza, ma nelle ultime settimane, One Love, ildedicato a Bob Marley diretto dal regista newyorkese Reinaldo Marcus Green, è stato il ...