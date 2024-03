Febbraio 2024 il più caldo mai registrato a livello globale

(Di giovedì 7 marzo 2024)è stato ilpiùmai, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 13,54 C, 0,81 C sopra la media del periodo 1991-2020 pere 0,12 C sopra la temperatura delpiùprecedente, nel 2016. Questo è il nono mese consecutivo che è stato il piùmaiper il rispettivo mese dell’anno. Sono i...

Cina: esportazioni in crescita del 7,1 per cento a gennaio e Febbraio: Le esportazioni e le importazioni della Cina sono cresciute più del previsto nei primi due mesi del 2024, suggerendo la possibilità ...agenzianova

Le auto più vendute, ecco la classifica del mese per categorie: È ancora la Fiat Panda a svettare in cima alle classiche delle auto più vendute.Facciamo il punto della situazione analizzando i dati relativi alle macchine per quanto riguarda le vendite di Febbraio.investireoggi

Apple risponde ad Epic Games: ecco il motivo della chiusura dell’account: Epic Games non rilascerà più il suo store alternativo su iPhone nè potrà rilasciare il gioco Fortnite per gli utenti europei perchè, come abbiamo riportato ieri, Apple ha nuovamente cancellato l’accou ...ispazio