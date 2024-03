Febbraio 2024 è stato il più caldo mai registrato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - Il mese di al mondo, parte di una serie di nove record mensili consecutivi, con temperature ben al di sopra della norma in Europa. Lo ha annunciato Copernicus. La temperatura degli oceani, insolita da quasi un anno, contribuisce in gran parte a questa straordinaria serie. Secondo il bollettino mensile dell'Osservatorio europeo si è raggiunto un nuovo record assoluto, sommando tutti i mesi, con 21,06 C registrati asulla superficie dei mari (escluse le zone vicine ai poli).