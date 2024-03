Febbraio 2024 da record | il più caldo mai registrato a livello globale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il mese diè stato ilpiùmaie il nono mese consecutivo di temperature massime storiche in tutto il pianeta. Lo ha reso noto il servizio meteo della Ue, Copernicus. Il servizio Copernicus Climate Change Service (C3S) ha affermato che il mese diha segnato 1,77 gradi in più rispetto alla stima mensile per il periodo 1850-1900 (il periodo di riferimento preindustriale) con temperature giornaliere “eccezionalmente elevate” nella prima metà del mese. Il mese dihauna media di 13,54 gradi Celsius, battendo il vecchiodel 2016 di circa un ottavo di grado. Secondo i calcoli di Copernicus, ...