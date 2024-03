Fascisti no Ma i manganelli | le sparate di Alessandra Todde contro il governo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024)no, ma... Ecco, volto di punta dei progressisti, almeno in questi giorni, quelli della vittoria del campo largo in Sardegna. La grillina impazza in tv e ora è ospite di Bianca Berlinguer a Prima di Domani, il programma in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 7 marzo. Si parla del, di Giorgia Meloni e delle accuse, appunto, di "fascismo". E la grillina, interpellata sul punto, afferma: "Considero il fascismo un periodo superato e non considero questofascista nei termini storici. Mi viene in mente il bellissimo libricino di Umberto Eco che parlava dell'ur fascismo, dei comportamenti che vanno sempre monitorati. Su questo vorrei fare attenzione", rimarca la grillina. "Quando si parla della 194 e del corpo della donna come se fosse ancora in ...