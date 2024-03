Farmacista aggredita | denunciata una donna di 49 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Foligno, 7 marzo 2024 – Grazie alle indagini degli agenti della polizia di stato, si è riusciti a risalire all’identità dellache il 15 febbraio, in una farmacia di Foligno (Perugia), aveva aggredito e percosso una. Laera entrata all’interno del locale insieme a un uomo e si era rivolta al personale chiedendo un ansiolitico. Laperò aveva trovato delle irregolarità nella ricetta presentata e le aveva negato il farmaco; a quel punto allora laha iniziato a inveirle contro urlando, minacciandola di morte e infine aggredendola fisicamente. Sfogata poi tutta la rabbia del momento, si è diretta insieme all’uomo verso la propria auto per fuggire. Sul posto sono in seguito intervenuti gli agenti del commissariato per acquisire tutti gli elementi utili a ...