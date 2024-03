Farmacie storiche | intesa tra Montevergine e Scuola Medica

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSottocritta una nuova strategica sinergia per tutelare, valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale legato alle, agli orti medicinali, agli erbari, alle raccolte museali e bibliografiche, e custodito dall’Abbazia die dallaSalernitana”. Lo annuncia il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio sulle pagine social. Anche il primo cittadino era presente questa mattina nel Salone dei Marmi del comune di Salerno, dove l’abate diRiccardo Luca Guariglia e il presidente della FondazioneSalernitana dottor Enrico Indelli, hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Una sinergia tra due dei ...

