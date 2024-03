(Di giovedì 7 marzo 2024) Lucia: ""E' stato un anno veramente interessante, per certi versi entusiasmante, ovviamente con dei profili di sfida che si sono creati in varie parti del mondo e che affrontiamo. Quasi il 20% del fatturato è stato realizzato ine laè stata sostenuta da una grandea volumi con 833 milioni di unità di cui 609 milioni prodotti internamente, pari a un aumento del 9,3% che dimostra l'importanza e l'attualità dei nostri farmaci" L'articolo proviene da Firenze Post.

Menarini: 4,3 mld di fatturato nel 2023. Il futuro e l’AI: Nel 2023 Menarini porta a casa un +5,3% con 4,375 mld euro di fatturato e il successo negli Usa e in oncologia. Le strategie per il 2024.fortuneita

Farmaceutica, Aleotti (Menarini): “Nel 2024 crescita grazie all’oncologia”. E “investiremo sempre in Italia”: Il riferimento è a Orserdu* (elacestrant) di Stemline per il trattamento orale come monoterapia del carcinoma mammario ER+/HER2- avanzato o metastatico, con mutazioni di ESR1, per donne in ...firenzepost

Menarini: “Tumore al seno, così l’intelligenza artificiale può aiutarci nel combatterlo”: L’azienda Farmaceutica fiorentina illustra il consuntivo e traccia le linee dei prossimi mesi. Quasi l’’80% del fatturato è stato realizzato fuori dall’Italia ...lanazione