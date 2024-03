Falso positivo all'alcoltest. Colpa del valium

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Astemio, ma non per le analisi cui era stato sottoposto dopo un incidente mortale in cui aveva perso la vita un cinquantacinquenne, Mauro Molinari, ristoratore di San Giovanni Bianco, si era verificato il 29 agosto nel 2021, nella notte tra sabato e domenica, verso le 3,15, sulla Villa D’Almè – Dalmine, nel territorio di Curno. La vittima era in sella a uno scooter che all’altezza di un cantiere stradale era finito sulla corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con l’auto condotta da un ventisettenne, N.B. di Stezzano. Lo scooterista era stato sbalzato sulla propria corsia di marcia e investito da un’auto che sopraggiungeva che l’ha trascinato per alcuni metri. Il conducente di questa vettura si era allontanato per poi presentarsi più tardi ai carabinieri. Ma questa è un’altra storia. Per tornare al ventisettenne, per quell’episodio era finito nei guai per omicidio stradale ...