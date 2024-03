Faida in Redbull | Verstappen difende il padre | ora è pronto a un clamoroso addio Nuove voci | “Licenziata la dipendente che accusò Horner”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il polverone intorno allanon si ferma. Dopo il weekend del Bahrain in cui Josdel campione del mondo Max – si è schierato contro il team principal Chris, è arrivata la replica a suon di indiscrezioni: “Ildiha una relazione con lache ha accusato”, ha tuonato Marca. E ora interviene direttamente Max, che pur continuando a rimanere molto diplomatico come in passato,chiaramente il: “Per quanto lo conosco sin dai tempi dei go-kart, posso dire che è un tipo molto schietto. Ma di sicuro non è un bugiardo”. Maxfa riferimento alla polemica alimentata dall’intervista di papà Jos: “Visto ...

