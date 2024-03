Fabbian ‘chiama’ l’Inter col Bologna | ecco le cifre per tornare

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non è scontata la presenza didal 1? in-Inter di sabato, ma il centrocampista classe 2003 può comunque essere uno dei protagonisti. Anche perché in ballo c’è la questione del possibile riacquisto. RIENTRO POSSIBILE – In estate Giovannisembrava destinato ad andare a fare esperienza all’Udinese, nell’ambito della trattativa per Lazar Samardzic al. Poi il clamoroso dietrofront e la necessità di trovare un’altra soluzione. Individuata nel, che è stato il suo ulteriore trampolino di lancio dopo l’ottimo prestito in Serie B alla Reggina. Al suo primo anno di Serie A,(in attesa di-Inter) ha collezionato diciotto presenze, con quattro gol e due assist. Nelle ultime tre è sempre partito titolare e questo potrebbe essere ...

