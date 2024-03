F1 | Verstappen detta il passo in FP1 a Jeddah Ferrari all’inseguimento con un set-up da ottimizzare

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nonostante le polemiche ed il grande caos all’interno della Red Bull, Maxnon si lascia scalfire e mette subito le cose in chiaro firmando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’29?659 il crono registrato dal fenomeno olandese nella simulazione di qualifica con gomme soft, in attesa di avere dei riscontri più significativi nella FP2 in notturna.ha preceduto di 186 millesimi l’Aston Martin di un ottimo Fernando Alonso, che si è inserito davanti all’altra RB20 del messicano Sergio Perez, terzo a 209 millesimi dal compagno di squadra. Molto bene sin dai primi giri George Russell, 4° con la Mercedes a 280 millesimi dalla vetta mettendo in evidenza un gran feeling con il velocissimo circuito cittadino di ...

