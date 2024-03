F1 | stampa inglese | Red Bull sospende la dipendente che ha accusato Horner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - La Redha sospeso lache hail team principal Chrisdi comportamenti inappropriati nei suoi confronti. Lo rende noto la Bbc. Il team anglo-austriaco ha poi assoltoa seguito di un'indagine interna della scuderia. Restano comunque agitate le acque in casa Rednonostante la doppietta nella gara d'esordio in Bahrain. I rapporti tra lo stessoe Jos Versatppen, padre di Max, tre volte campione del mondo, sono più tesi che mai e nei giorni l'ex driver olandese ha invitato il team principal a lasciare il team per evitare di creare ulteriori turbative alla squadra.