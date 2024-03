F1 | Red Bull punto di riferimento in ottica gara a Jeddah Segnali positivi per la Ferrari nel long-run

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) La prima giornata di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024 si è conclusa con il sorprendente miglior tempo di Fernando Alonso con Aston Martin in 1’28?827, anche se le indicazioni più interessanti per capire i possibili valori in campo del weekend sull’estremo circuito cittadino (il più veloce al mondo) disono emersi come di consueto dai-run di fine FP2. In quel frangente infatti le simulazioni sono abbastanza veritiere, perché più o meno i carichi di carburante e le mappature motore si equivalgono tra i vari team, mentre nei time-attack c’è chi si nasconde più di altri per non spremere eccessivamente le power-unit nell’della gestione di un’intera stagione con le poche componenti a disposizione da regolamento. Redresta dunque ildi ...