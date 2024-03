F1 | orario qualifiche 8 marzo | programma GP Arabia Saudita 2024 | tv streaming | guida Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo aver messo in archivio il fine settimana d’esordio rappresentato dal Gran Premio del Bahrain, si riparte subito per la seconda gara stagionale. Il Mondiale di Formula 1prosegue immediatamente si prepara per il weekend del Gran Premio dell’, seconda tappa del campionato. Il fine settimana sul tracciato cittadino di Jeddah si disputa da oggi 7, fino a sabato 9, dato che anche in questa occasione la gara si disputerà un giorno prima, come accaduto a Sakhir, per via del Ramadan che inizierà nei Paesi musulmani dall’11 di questo mese. Solitamente sulla pistaci sono tanti incidenti, safety car e colpi di scena: vedremo se anche in questa occasione si andrà in questa direzione. Max Verstappen ha dimostrato ancora di essere il punto di riferimento a Sakhir: la Red Bull ...