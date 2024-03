F1 oggi | GP Arabia Saudita 2024 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024), giovedì 7 marzo, prende il via il fine-settimana del GP di, seconda tappa del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino di Jeddah, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni dipreviste: dalle 14.30 italiane la FP1 e dalle 18.00 la FP2. Fari puntati sulla Ferrari. La Rossa spera di essere più vicina alla Red Bull, di quanto lo sia stata in Bahrain. I problemi ai freni che hanno afflitto la monoposto del monegasco Charles Leclerc non hanno permesso a quest’ultimo di esprimere tutto il proprio potenziale. Su un layout che richiederà tanta efficienza aerodinamica, scopriremo se la SF-24 sarà adatta davvero a questa pista. Di sicuro ...