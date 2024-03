F1 | media inglesi | Red Bull ha sospeso la dipendente che aveva accusato Horner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lachedi cattiva condotta Christian, team principal della Red, è stata sospesa dal team. A riportarlo sono Sky Sports Uk e l’agenzia di stampa PA, spiegando come tale decisione sia maturata in seguito all’assoluzione di, prosciolto dalle accuse dopo un’indagine interna in merito a un presunto comportamento inappropriato. La Redha perciòla diretta interessata, in attesa di eventuali sviluppi ulteriori. SportFace.