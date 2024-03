F1 | Max Verstappen | “Long run ottimo | ma penso che saremo tutti vicini”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Maxha chiuso in terza posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita a Gedda. Come la scorsa settimana, le sensazioni sono state simili a Sakhir: una Red Bull nel gruppone per quanto riguarda la ricerca del giro secco, mentre spanne avanti per quanto concerne il passo gara. Queste le impressioni del tre volte campione del mondo in zona mista dopo questo giovedì: “che sia stata una buona giornata. Ovviamente in FP1 la pista è sempre un po’ scivolosa, anche se in realtà devo dire che hanno preparato la pista piuttosto bene per essere un tracciato cittadino, non era troppo sporca. In FP2 passo era buono,run, giri secchi, nel complesso abbiamo imparato molto”. L’olandese ha detto questo a proposito del giro secco: “Ovviamente ci sono alcune cose che vuoi migliorare sul giro secco, ...