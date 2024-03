F1 | GP Bahrain 2024 | risultati e classifica FP2 Alonso svetta | Verstappen terzo davanti a Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Va in archivio la prima giornata del secondo fine settimana del Mondiale di F1: per il GP dell’Arabia Saudita, a Gedda, si è da poco conclusa la seconda sessione delle prove libere, della durata di 60?, in vista delle FP 3 di domani, che precederanno le qualifiche. Mette tutti in riga Fernandocon l’Aston Martin, primo in 1’28?827, il quale va a precedere la Mercedes del britannico George Russell, secondo a 0?230, mentre deve accontentarsi della terza piazza la Red Bull del leader del Mondiale piloti, il neerlandese Max, attardato di 0?331 dalla vetta. Alle loro spalle si posiziona la Ferrari del monegasco Charles, quarto a 0?353, il quale fa meglio del compagno di squadra, lo spagnolo Carlos Sainz, settimo, staccato di 0?628. Tra i due ferraristi si pongono il messicano Sergio Perez, ...