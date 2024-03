F1 | GP Arabia Saudita | rimandato il via delle prove libere 2 | problemi a un tombino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) La seconda sessione didel Gran Premio dell’è stata rimandata. Il via, previsto per le 18:00 italiane, è slittato a causa di un problema ad uno dei tombini della pit lane. I commissari e la FIA si sono recati sul posto per controllare le condizioni dei canali di scolo. La Federazione ha poi comunicato lo start per le 20:10 locali, ovvero le 18:10 in Italia. SportFace.