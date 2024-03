F1 GP Arabia Saudita 2024 | Vasseur | “Buona sessione | bravo Sainz anche se non stava bene”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.17 Grazie per la cortese attenzione, la DIRETTA LIVE si chiude qui. Ci rivediamo domani alle ore 14.30 per la ... (oasport)

Sulla pista di Jeddah, in Arabia Saudita, va in scena la seconda sessione di prove libere del fine settimana. Il via, previsto per le 18:00 italiane, è stato ... (sportface)