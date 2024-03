F1 GP Arabia Saudita 2024 | risultati e classifica prove libere 2 | Alonso primo | quarto posto per Leclerc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sulla pista di Jeddah, in, va in scena la seconda sessione didel fine settimana. Il via, previsto per le 18:00 italiane, è stato rimandato di dieci minuti a causa di un problema al tombino della pit lane. Il danno è stato riparato in fretta, con i piloti che sono scesi presto in pista. Sorprende, che porta la propria Aston Martin in testa. Seconda piazza per Russell, che ha registrato diversi problemi alla vettura durante la sessione e terza posizione per Max Verstappen. La miglior Ferrari è quella di Charles, quarta, con Carlos Sainz settimo. Da investigare Lewis Hamilton per impeding su Logan Sargeant.FP2 GPF.1:28.827 G. Russell ...