F1 GP Arabia Saudita 2024 | risultati e classifica prove libere 1 | Verstappen il più veloce | Leclerc quinto

(Di giovedì 7 marzo 2024) E’ di Maxil miglior tempo nella sessione di1 del GP dell’, seconda tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota Red Bull ha girato in 1:29.659, precedendo Fernando Alonso di 186 millesimi. Proprio lo spagnolo ha rovinato la doppietta Red Bull, inserendosi a pochi giri dal termine tra il due volte campione del mondo e Sergio Perez, terzo a +0.209. Quarta posizione per un buon George Russell, costantemente nelle posizioni di vertice, mentre le due Ferrari si sono accontentate di quinta e sesta posizione. 371 millesimi di ritardo per Charles; ha accusato invece un ritardo di 5 decimi Carlos Sainz, non al meglio fisicamente a causa di problemi gastrointestinali e febbre. Completano la top 10 Lando Norris, Lewis Hamilton, ...

