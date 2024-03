F1 | George Russell | “Buona giornata con tempi interessanti sia nel passo gara sia sul time attack”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non può che sorridereal termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah il pilota inglese ha messo a segno il secondo tempo complessivo, alle spalle del solo Fernando Alonso. Un ottimo viatico in vista del prosieguo del weekend. Fernando Alonso ha messo a segno un ottimo 1:28.827 con 230 millesimi di vantaggio su, quindi terzo Max Verstappen a 331 millesimi. Quarto Charles Leclerc a 353, quinto Sergio Perez a 473, sesto Lance Stroll a 509. Carlos Sainz settimo a 628, ottavo Lewis Hamilton a 677, nono Pierre Gasly a 701, mentre chiude decimo Oscar Piastri a 767. F1, Alonso piazza la zampata con l’Aston Martin e chiude al comando la FP2 a Jeddah. 4° Leclerc con un ...

George Russell , come il compagno di squadra Lewis Hamilton, spera che la Mercedes possa fornirgli una vettura di F1 in grado di vincere le gare contro Max ... (sport.periodicodaily)

Un dodicesimo posto che non deve trarre in inganno quello di George Russell . Oggi, infatti, il pilota della Mercedes è rimasto nei piani bassi della ... (oasport)

F1 | Alonso distrae, Max soffre sul giro e la Ferrari vuole osare: Non c’è Max Verstappen in testa alla classifica di giornata, e questa è una notizia. La leadership nella simulazione di qualifica è andata a Fernando Alonso, apparso subito a suo agio sin dai primi gi ...it.motorsport

Insoddisfazione alla Mercedes dopo il primo giorno in Arabia Saudita: "Fiducia zero".: La Mercedes non è esattamente ottimista dopo le seconde prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Toto Wolff afferma che i suoi piloti non hanno molta fiducia nella vettura, cosa che è fondame ...msn

GP Arabia, libere 2: Alonso precede Russell e Verstappen. Ferrari, Leclerc 4° e Sainz 7°: Nella seconda sessione di Gedda miglior tempo dello spagnolo dell'Aston Martin davanti a Mercedes e Red Bull. Bene il Cavallino con il monegasco vicino al campione del mondo che comunque si è mostrato ...gazzetta