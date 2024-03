F1 Arabia Saudita 2024 | Sainz dopo le libere | “A letto 24 ore | sono ancora debole”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Giornata difficile per Carlosnelle provedel Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondialedi Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari infatti risentedei postumi di un’indisposizione che lo ha colpito nelle ultime ore. “Non hodel tutto recuperato,stato costretto 24 ore a– spiega il pilota della Rossa, sul podio all’esordio stagionale in Bahrain – Per fortuna ho guidato e ho comunque sfruttato il tempo a disposizione in pista. Il circuito ha tanto grip e cicurve molto veloci cheun bel test.”cerca ottimismo in vista dei prossimi ...