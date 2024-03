F1 | Alonso piazza la zampata con l’Aston Martin e chiude al comando la FP2 a Jeddah 4° Leclerc con un buon long-run

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Va in archivio con il miglior tempo a sorpresa di Fernandola seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, valevole come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sotto i riflettori del circuito cittadino di(in condizioni simili a quelle che verranno affrontate anche in qualifica e gara), lo spagnolo ha portato la sua Astonaldella classifica con un fantastico time-attack su gomme soft in 1’28?827. Un riscontro sicuramente positivo, raggiunto però (come in Bahrain) spingendo più degli altri a livello di mappature motore e forse anche con meno benzina a bordo degli altri top team. Il 42enne nativo di Oviedo ha preceduto di 230 millesimi la Mercedes di un convincente George Russell e di 331 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, che ha fatto ...