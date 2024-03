Ex Torino | punto a capo La bonifica resta ferma Ora solo una copertura per fermare l’amianto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sogesid mette in gara un nuovo progetto per il terrapieno davanti alla ex Coloniama stavolta non si parla di rimozione dei rifiuti e neppure didel sito. Il nuovo progetto, per poco più di 600mila euro, punta alla messa in sicurezza d’emergenza dell’area che vuol dire una sorta di ‘sarcofago’ da cui non dovrebbe entrare né uscire nulla, una specie di cappa in superficie per evitare la dispersione di amianto, oltre a una recinzione fissa a impedire gli accessi. Per ora c’è una manifestazione d’interesse della società in house del Ministero dell’Ambiente, un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, con scadenza a metà marzo. La società appaltante ricorda che "durante l’esecuzione di lavori del precedente appalto è stata rilevata la presenza di ...