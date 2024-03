Ex Linificio | si comincia dal parcheggio sotterraneo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un primo passo per la riqualificazione della zona dell’ex. È stato infatti pubblicato martedì all’albo pretorio, e vi ci rimarrà per i prossimi 13 giorni, l’avvio di procedura di gara aperta per i lavori di ristrutturazione delseminterrato dell’ex. Un affidamento d’appalto per un intervento che si stima costerà in totale 1milione e 540mila euro, in cui si includono importo dei lavori, costo della manodopera e della sicurezza. L’appalto sarà aggiudicato a chi proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’indizione della procedura aperta si svolgerà in modalità telematica, la gara sarà svolta sulla piattaforma digitale e-procurement dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti: www.ariaspa.it/SINTEL. Presto tutta quella zona della città, che ruota intorno a piazzale Forni, verrà ...