Ex Ilva | indagata Lucia Morselli per l’emergenza benzene | è stata amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia fino al commissariamento

Ex Ilva: indagata Morselli, ex amministratrice delegata di Adi: L'ex amministratrice delegata di Acciaieria d'Italia (Adi), Lucia Morselli, è indagata dalla procura di Taranto per inquinamento ... Morselli non è più amministratore delegato dell'ex Ilva dallo ...ansa

Ex Ilva: indagata Morselli, ex amministratrice delegata Adi: BARI, 07 MAR - L'ex amministratrice delegata di Acciaieria d'Italia (Adi), Lucia Morselli, è indagata dalla procura di Taranto per inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli info ...mattinopadova.gelocal

Ilva, l’ex ad Lucia Morselli indagata per inquinamento ambientale: “Picchi di benzene”: L’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli è sotto inchiesta a Taranto. Alla manager, in carica fino a poche settimane fa, sono contestate la violazione del testo unico ambien ...ilfattoquotidiano