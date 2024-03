Ex Ilva | 2 indagati | anche ex direttore stabilimento

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono due glidalla Procura di Taranto per l'inquinamento ambientale prodotto dall'exrelativo ai livelli di benzene e per la rimozione di cautelare contro gli infortuni: si tratta dell'allora amministratrice delegata di Accierie d'Italia, Lucia Morselli, e dell'alloradelloAlessandro Labile. Quest'ultimo ha ricoperto il ruolo dirigenziale dall'agosto 2022 a maggio 2023. L'indagine, avviata nel 2022 dopo gli esposti degli ambientalisti, riguarda il periodo compreso dal 2018 ad oggi. Gli atti relativi al presunto sforamento dei limiti di benzene sono già stati acquisiti dai carabinieri del Noe.

Ex-Ilva, Lucia Morselli indagata per inquinamento ambientale: e di conseguenza la Procura di Milano ha aperto un fascicolo (al momento senza indagati e senza ipotesi di reato) per vedere se siano state commesse irregolarità nella gestione dell'azienda tali da ...milanofinanza

Inquinamento e scarse misure per la sicurezza, Lucia Morselli indagata: Inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro: sono i due reati per le quali risulta indagata Lucia Morselli, ex amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, ...rainews

Inchiesta autostrade, solo Comuni e Stato ammessi parti civile: Le accuse, a vario titolo, sono falso, frode, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo colposo. Tra gli indagati l'ex Ad di Aspi Giovanni Castellucci, gli ex numeri due e tre di Autostrade per l ...ansa