Eurovision | Israele va ma cambia canzone

(Di giovedì 7 marzo 2024) 16.35sarà presente alla prossima edizione della manifestazione "song contest 2024" che si svolgerà a Malmo in Svezia. Come ha annunciato l'ente israeliano per le trasmissioni Kan, la cantante Eden Golan eseguirà la"Hurricane". Il testo dellaè stato esaminato dagli organizzatori della manifestazione che avevano scartato la versione precedente dal titolo "October Rain",la quale si riferiva all'attacco del 7 ottobre di Hamas ed era stata giudicata inadatta mentre dura la guerra a Gaza.