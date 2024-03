Europee | Cateno De Luca lancia lista “Libertà” | con ex leghista Castelli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (askanews) – “Si è avverata la profezia ‘Sud chiama Nord’: il Nord ha risposto. Oggi con Robertoe il ‘Partito popolare per il Nord’ abbiamoto la sfida per la. Prossimo progetto, l’unico che ci possiamo permettere di dire antisistema, l’unico che valorizza le autonomie, l’unico che rappresenterà la novità anche per altri movimenti politici e forze civiche che non accettano questa azione liberticida della Unione Europea”. CosìDe, fondatore di ‘Sud chiama Nor'” ha presentato, nel corso di una conferenza stampa alla Camera insieme all’ex parlamentare della Lega Robertoe alla ex viceministra dell’Economia, ed ex esponente del M5s, Laura, il raggruppamento “” con cui correranno ...