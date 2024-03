Europee | Bonino-Magi | ' ultima chiamata per lista | obiettivo comune prevalga su veti' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Più Europa ha lanciato da mesi e in modo pubblico e aperto l'idea di promuovere per le prossime imminenti elezioni europee unadi scopo 'Per gli Stati Uniti d'Europa', nella convinzione ampiamente condivisa che si tratti di un appuntamento decisivo per garantire all'Europa un futuro di unione, pace, democrazia, stato di diritto e benessere. L'è sempre stato quello di unire le forze e massimizzare il numero di eletti europeisti al fine di equilibrare la spinta, che certamente arriverà a Strasburgo, delle forze sovraniste ed antieuropee". Lo dichiarano la leader di +Europa, Emma, e il segretario di +E, Riccardo. "Abbiamo avanzato questa proposta nella convinzione profonda che alla integrazione europea serva oggi più che mai una accelerazione, una vera rivoluzione ...