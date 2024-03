Europa League | Roma-Brighton 4-0

(Di giovedì 7 marzo 2024) 20.49 Laha già in tasca il pass per i quarti di: all'Olimpico (allenato da De Zerbi)travolto 4-0. Ritorno in Inghilterra giovedì. Giallorossi subito all'attacco. Dopo un colpo di testa di Lukaku ben parato da Svilar (7'), Ndicka devia sul palo un tiro di Adingra. Poi ecco il vantaggio: 12', Paredes lancia perfettamente Dybala che scarta il portiere e insacca. La partita è divertente. Latrova il raddoppio prima dell'intervallo (43', Lukaku).Nella ripresa è goleada con Mancini (64') e Cristante (71').

