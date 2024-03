Europa League | Roma-Brighton 4-0 in andata ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Labatte ilper 4-0 oggi nel match d'deglididi. I giallorossi allenati da De Rossi ipotecano la qualificazione ai quarti dicon la vittoria firmata dai gol di Dybala (13'), Lukaku (43'), Mancini (64') e Cristante (68'). Tra una settimana in Inghilterra il match di ritorno. La prima grande occasione del match arriva al 3' ed è per Lukaku: cross di Spinazzola, colpo di testa del belga e grande parata di Steele. La risposta degli ospiti arriva dopo 5 minuti: cross di Adingra, Ndicka interviene e sfiora l'autogol colpendo il palo. Al 13' i capitolini trovano il vantaggio con Dybala: bel passaggio di Paredes in verticale, con la 'Joya' che si presenta a tu ...